شرفاوي يباشر مهامه مدرباً مساعداً في نادي مودرن فيوتشر المصري

باشر المدرب المساعد، طارق شرفاوي، أمس الأربعاء، مهامه في نادي مودرن فيوتشر المصري، ضمن الطاقم الفني للمدرب الفرنسي فرانك دوما.

وشارك المدرب المساعد، طارق شرفاوي، في أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد.

وسيخوض أول تجربة له خارج الوطن بعدما سبق له أن تولى منصب مدرب مساعد في نادي نجم مقرة الناشط في الرابطة المحترفة. ومدرباً أول في نادي اتحاد سطيف الناشط في القسم الثالث مجموعة وسط-شرق.

للإشارة، سبق لطارق شرفاوي، اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: شباب بلوزداد، نصر حسين داي، أولمبي المدية ونجم مقرة.