شرفة: إعادة فتح ملف الطعون.. ونشر قوائم المستفيدين من سكنات الضيق قريبا

أكد والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، أن المصالح الولائية ستعيد فتح ملف الطعون المجمدة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما سيتم قريبا نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المودعة على مستوى البلديات.

وأوضح شرفة، على هامش مجريات العملية الـ 26 لإعادة إسكان قرابة الـ 800 عائلة، أن بعث ملف إعادة الإسكان والترحيل سيتبع قريبا بالعودة إلى فتح ملفات الطعون بعدما توقف العمل عليها بسبب جائحة كورونا والتي حالت دون التقدم في دراسة الحالات المطروحة، كما ستشرع بعض البلديات قريبا في نشر قوائم طالبي السكن الإجتماعي المودعة منذ سنوات على مستوى بعض البلديات ونشر قوائم المستفيدين.

وأضاف الوالي، أن اللجنة المكلفة بدراسة طعون المواطنين المودعة ستعود لدراسة كل الطلبات دون استثناء وستخرج بنتائج وتعلن عنها وعلى الجميع أن يتقبلها، مضيفا أن إعادة فتح ملف الإسكان هو قرار هام يخدم مصلحة المواطن وكل الأحياء السكنية التي درست ملفاتهم ستأخذ بعين الاعتبار و سيتم ترحيلها.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أن الترحيل القادم لن يقصي العائلات المقيمة في العمارات المهددة بالإنهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح وسيكون لكل واحد حصته بشكل تدريجي عبر مختلف البلديات.