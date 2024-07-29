شرفة: إنتهاء الإحصاء العام للفلاحة.. إحصاء 2.1 مستثمرة فلاحية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن إنتهاء واختتام الإحصاء العام للفلاحة. الذي انطلق في 19 ماي الفارط. مؤكدا أن العملية أسفرت عن تسجيل أزيد من 2،1 مليون مستثمرة فلاحية عبر التراب الوطني.

وقال شرفة، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارة عمل وتفقد بالعاصمة رفقة الوالي رابحي. أن الهدف من هذه العملية قد تحقق، مضيفا أن الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024. الذي جاء بعد 23 سنة من آخر إحصاء في هذا القطاع، قد سمح بالحصول على معلومات جد هامة ليس فقط بالنسبة للفلاحة وإنما كذلك للقطاعات الأخرى. مضيفا أن هذه المعطيات ستعالج من خلال برمجيات فعالة والتي ستسمح لعديد القطاعات بوضع برامجها التنموية.

وأوضح الوزير، أن نتائج جد ملموسة قد ميزت الموسم الفلاحي، معربا عن ارتياحه لتكريم ثلاثة مصدرين من القطاع في إطار جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر لسنة 2023 والتي تم منحها مؤخرا. وسيتم تخصيص مساحات للمؤسسات الناشئة من أجل تجسيد مشاريعهم.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم قريبا تسجيل الخروب كثالث منتوج يوجه للتصدير بعد التمور وزيت الزيتون. في البرنامج الوطني للصناعات الاستراتيجية، مؤكدا أن هذا المنتوج “قد استطاع شق طريقه الى الأسواق الدولية وولوج العديد منها”.