شرفة: إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب

قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بوضع حجر الأساس لمشروع انجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بالمستثمرة الفلاحية رقم 12. مزرعة حمادي جيلالي، ببلدية رويبة المندرج في إطار برنامج تحسين الأمن الغذائي.

ويتربع المشروع على مساحة 15.000 متر مربع فيما تقدر طاقته التخزينية بـ5.000 طن. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تحسين الأمن الغذائي يشمل أيضا انجاز 350 صومعة تخزين جوارية إلى جانب 30 مخزن استراتيجي.

كما زار الوزير شرفة ورشة إنجاز مصنع حليب تابع لشركة جيبلي برويبة، وهو المشروع الذي تم إنشاؤه على موقع يتربع على 40.000 متر مربع. والذي تقدر نسبة تقدم الأشغال به بـ 90 بالمائة.

وفي سياق مغاير، وفي المستثمرة الفلاحية سي لخضر “بئر توتة” المختصة في إنتاج أشجار الخروب وتحويله صناعيا للتصدير. فقد أكد شرفة على إرادة الدولة في تعزيز دعم هذا الفرع عبر تسهيل الحصول على العقار. سيما في بعض المناطق و تشجيع غرس الخروب في إطار برنامج السد الأخضر.

كما أعرب الوزير على مستوى المستثمرة الفلاحية رقم 25 (خلوفي سابقا بزرالدة)، المختصة في زراعة الأشجار والحمضيات. والتي يتم سقي 20 هكتار منها بالمياه المصفاة، عن التزامه بمرافقة المستثمرة من أجل الاستفادة بحجم إضافي من المياه المصفاة الموجهة للسقي.