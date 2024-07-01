شرفة: الإحصاء العام للفلاحة وصل إلى 68 %

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الاثنين، أنّ الإحصاء العام للفلاحة وصل حالياً إلى 68 بالمئة.

في لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية لمعسكر رفقة وزير الري طه دربال، قال شرفة “إنّ العملية تجري في ظروف جد حسنة، مع تسجيل إقبال للفلاحين”.

ودعا الوزير الفلاحين ومربي المواشي بالوطن إلى الانخراط في هذه العملية الإحصائية بغية إنهاءها في أحسن الظروف علما بأنها ستتواصل إلى غاية السابع عشر جويلية الجاري.

بدء تخزين 150 ألف طن من البطاطا و40 ألف طن من البصل

وأشار شرفة إلى الشروع في تخزين 150 ألف طن من محصول البطاطا و40 ألف طن من محصول البصل على المستوى الوطني، موضحاً أنّ العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني لمنظومة ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع “سيربالاك”.

وأضاف أنّ تخزين هذه الكمية سيسمح بـ “ضمان وفرة في السوق لاسيما خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين واستقرار سعر هذين المحصولين”.

وأعلن الوزير عن رفع المساحات المخصصة لزراعة البقول الجافة بولاية معسكر إلى عشرة آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي المقبل 2024 - 2025 في إطار البرنامج الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية.

دخول 34 مستثمرة في شراكات مع مستثمرين خواص

وفي إطار إعادة هيكلة المزارع النموذجية لتحويلها إلى وحدات إنتاجية فلاحية، أشار الوزير الى دخول 34 مستثمرة بمناطق مختلفة بالوطن في شراكات مع مستثمرين خواص وذلك من مجموع 174 مستثمرة نموذجية تحصيها الوزارة على المستوى الوطني، مضيفا أنّ دائرته الوزارية تسعى في هذا الإطار إلى “تعزيز الشراكة مع المستثمرين الخواص المهتمين بالاستثمار في القطاع الفلاحي”.

يُشار إلى أنّ زيارة شرفة إلى ولاية معسكر، تضمنت الإشراف على تدشين مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج أمهات دجاج البيض ببلدية بوهني في إطار الاستثمار الخاص ومعاينة خزان مائي بسعة 15 ألف متر مكعب ببلدية سيق والاطلاع على وتيرة الأشغال بمشروعي تنقية وإزالة الأوحال بسد بلدية بوحنيفية وأشغال تحويل مياهه نحو سد “فرقوق” ببلدية الفراقيق.

وأشرف شرفة رفقة دربال على وضع حجر الأساس لإنجاز صومعة لتخزين الحبوب بسعة 1 مليون قنطار بعاصمة الولاية إضافة إلى زيارة المزرعة النموذجية سابقاً التي حُوّلت إلى مركز متخصص في إنتاج الأشجار المثمرة ببلدية ماوسة.