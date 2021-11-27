شرفة: الإنتخابات المحلية هي المرحلة الأخيرة التي ستكرس الديمقراطية التشاركية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، أن الإنتخابات المحلية هي المرحلة الاخيرة من المسار الإنتخابي الذي سيكرس الديمقراطية التشاركية.

وقال شرفة على هامش أداء واجبه الإنتخابي صبيحة اليوم السبت، أن المشاركة في هذه الإنتخابات المحلية. ستكون بقوة على مستوى التراب الوطني.

كما عبر وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة على سعادته للمشاركة في هذا اليوم.

كما أدى وزير العمل صبيحة اليوم واجبه الإنتخابي بالعاصمة، في إطار الإنتخابات المحلية البلدية والولائية التي إنطلقت اليوم السبت. عبر كامل ربوع الوطن.

إقرأ أيضا:

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ 1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp