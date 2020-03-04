شرفة: التحقيق في 34 بلدية تأخرت في نشر قوائم “السوسيال” بالعاصمة

كشف والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، عن فتح تحقيق على مستوى 34 بلدية بالعاصمة، تأخرت في نشر قوائم السكن الإجتماعي.

كما وجه شرفة تعليمات لمفتشي التربية بتجهيز جميع المدارس بالوسائل الضرورية، مع تسديد جميع مستحقات المقاولين المكلفين بإنجاز المدارس الجديدة وتسليمها في آجالها تحضيرًا للدخول المدرسي 2020/2021.

وأوضح يوسف شرفة خلال زيارته التفقدية للناحية الغربية من العاصمة، التي شملت المقاطعة الإدارية لبئر التوتة، أنّه سيتم إيفاد لجان تحقيق إلى البلديات التي لم تنشر القوائم المستفيدين من قوائم السكن الإجتماعي، والمقدر عددها بـ34 بلدية من أصل 57 بلدية في العاصمة، مشيرًا إلى أنّ اللجان التي نصبت ستنطلق، خلال أيام، من أجل الوقوف على المشاكل المطروحة من طرف المستفيدين، على غرار إستفادة بعض الأشخاص من دون حق، وحرمان عائلات أخرى من السكن، بالرغم من حاجتها إليه.