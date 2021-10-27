شرفة: التزويد بالماء سيكون يوميا في العاصمة بعد تقوية شبكة التخزين

قال والي العاصمة يوسف شرفة، أن التزويد بالماء في الجزائر العاصمة سيكون يوميا. بعد إستلام محطة تصفية المياه بـ” الباخرة المحطمة”، والتي ستزود العاصمة بـ10 آلاف متر مكعب بالماء.

وقال الوالي خلال الزيارة التفقدية رفقة وزير الموارد المائية بالعاصمة، أنه يتم حاليا العمل على التحكم وإصلاح التسربات التي تقلص من الإنتاج والتوزيع.

وتابع شرفة القول، أن الشبكة الحالية في العاصمة توزع 850 ألف متر مكعب من المياه. مع العمل للوصول إلى 950 ألف متر مكعب.

مشيرا أنه تم خلال الثلاث أشهر الأخيرة إستلام 147 بئر و3 محلات تصفية المياه. وعليه ستعرف العاصمة إستقلالية في المياه.

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