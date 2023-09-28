شرفة: الجزائر اعتادت على تنظيم أكبر التظاهرات الإقتصادية والسياسية والأحداث الرياضية

قال اليوم الخميس، وزير النقل يوسف شرفة، أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات المادية واللوجستيية. في تنظيم أكبر التظاهرات الإقتصادية والسياسية.

وقال الوزير الذي كان مصحوبا بممثلة الوزير الأول ورئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات. لافتتاح الحملة الترويجية لحدث الجزائر رفيع المستوى للأعمال IATF ، للتعريف بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية. أن هذه الحملة ستعرف مشاركة نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والإستيراد الإفريقي والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف الوزير ان هذا الحدث الإفريقي يهدف إلى التشجيع على ولوج عالم الإستثمار. وتعزيز مجتمع الأعمال والإستفادة من الفرصة الإستثمارية الواعدة بما في ذلك تفعيل السياحة الإفريقية في الفضاء الإفريقي.

كما عبر الوزير عن إمتانه للملاحظات المشجعة في ملف ترشيح الجزائر لتنظيم الطبعة الرابعة لهذا المعرض الإفريقي للتجارة البينية لسنة 2025.