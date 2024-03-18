شرفة: الدولة ستعمل على ايجاد حلول مناسبة لإشكالات العقار الفلاحي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على أن الدولة ستعمل على ايجاد الحلول والآليات المناسبة. لكل الإشكالات المتعلقة بالعقار الفلاحي، من أجل تأمين المستغلين والمستثمرين لفائدة الإنتاج الوطني.

وخلال زيارته للمستثمرة الفلاحية سي جغلالي رقم2 بلدية اولاد ابراهيم المستغلة في اطار الشراكة. والتي تندرج ضمن برنامج زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية المدية، استمع شرفة لعرض قدمه مدير الاراضي الفلاحية بالولاية حول الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المستغلة في اطار الامتياز.

أين أكد الوزير على أن الدولة ستعمل على ايجاد الحلول والآليات المناسبة لكل الإشكالات المتعلقة بالعقار الفلاحي، من أجل تأمين المستغلين والمستثمرين لفائدة الإنتاج الوطني.

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