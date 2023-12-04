شرفة: القطاع الفلاحي ساهم في تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 75%

أكد وزير الفلاحة يوسف شرفة، اليوم الإثنبن، خلال الملتقى وطني حول الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب. أن القطاع الفلاحي في الجزائر حقق في السنوات الاربع الاخيرة نتائج جيدة رغم الازمات التي عاشها العالم.

وكشف وزير الفلاحة أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 14.7% في الناتج الداخلي الخام لسنة 2022 والذي يقدر بـ 4550 ملبار دينار جزائري.

كما ساهم القطاع الفلاحي -يضيف وزير الفلاحة- بتغطية الاحتيجات الوطنية بنسبة 75 في المئة. مشيرا أن المناطق الجنوبية تمثل 7 في المئة من المساحات الفلاحية. وأصبحت تساهم بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية.

وأورد الوزير شرفة أن مناطق الانتاج الزراعي تمثل 26 في المئة من المناطق الولاية.

وأشار في ذات السياق أن انتاج الحبوب في 2022 و2023 كان جيدا رغم الجفاف الذي مس معظم مناطق البلاد.

كما أكد على الارادة القوية للسلطات العليا في البلاد. على توفير كافة الظروف المواتية لصالح المستثمرين والمتعاملين من داخل وخارج الوطن.