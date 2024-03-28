شرفة: بدء الإحصاء العام للفلاحة قبل جوان القادم

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، أنّ عملية الإحصاء العام للفلاحة ستنطلق قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري.

في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أفاد شرفة. أن الإحصاء العام للفلاحة سيكون شاملا وسيخصّ كل ما يتعلق بالقطاع من ثروة حيوانية. عدد المستثمرين، أنواع الاستثمارات، نمط السقي وأنماط الإنتاج. مبرزا أنّ العملية ستسمح بإعداد خريطة حقيقية للثروة الفلاحية.

وذكّر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير. حيث أمر بجعل هذا الإحصاء الوسيلة العلمية لإعداد الخريطة الصحيحة للثروة الفلاحية على مستوى الوطن.

وجاء تصريح الوزير ردا عن إنشغال عضو مجلس الأمة عامري دحان “حزب جبهة التحرير الوطني” حول الآجال المحددة لتسوية وضعية مربيي ولاية النعامة. الذين تم إحصاؤهم و إدراج أسماء المربين المحصيين في المنصة . وآخرين تخلفوا عن التسجيل خلال عمليات الإحصاء السابقة للاستفادة من حصصهم من الشعير المدعم.