شرفة بنيويورك للمشاركة في مناقشة حول تأثير التغيرات المناخية

يشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، ممثلا للجزائر في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول “تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين “.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، ستشكل هذه المناقشة فرصة لأعضاء المجلس والدول الأعضاء الأخرى. في الأمم المتحدة لدراسة آثار تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على صون السلام والأمن الدوليين.

كما سيسعى المشاركون إلى الخروج بتوصيات ملموسة و تنسيق أفضل للاستجابات و المقاربات الاستباقية. وتعزيز الجهود الدولية من أجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي والعمل على تقليص آثار تغير المناخ، حسب ذات البيان.

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