شرفة: تسليم مشروع بنك الجينات السنة المقبلة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن تسليم مشروع بنك الجينات في النصف الأول من 2025.

وأشار شرفة في تصريح صحفي أدلى به على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية بومرداس. أنّ مشروع بنك الجينات هو قيد الإنجاز حاليا. مضيفاً أنّه تم إلى حدّ اليوم الإنتهاء من إنجاز الهيكل، فيما سيتم قريبا تجهيزه ووضع ميزانية لتسييره.

ولفت الوزير إلى وجود مشروع مع شريك لدولة أجنبية صديقة لإنتاج بذور الخضروات محليا. علما أنّ الجزائر تستوردها بالكامل حاليا من دول أجنبية. مؤكدا أن التحضيرات جارية لبدء إنجاز المشروع والدخول في مرحلة الإستغلال والإنتاج نهاية 2025 أو مطلع 2026.

ولدى إشرافه على توزيع 57 عقد إمتياز فلاحي بمقر الولاية، أشار شرفة إلى أنّ بومرداس رائدة وطنيا. من حيث تسوية ملف العقار الفلاحي، مؤكدا أنّ الولاية تعدّ “نموذجاً في مجالي العقار الفلاحي وتسوية عقار الأحواش”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور