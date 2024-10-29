شرفة: توسيع قائمة المنتجات المدعمة لتوفيرها بأسعار معقولة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن السلطات العمومية بصدد توسيع قائمة المنتجات والمدخلات المدعمة بالنسبة لبعض الشعب مثل الأشجار المثمرة من أجل تمكين المواطن من اقتناء المنتج النهائي بأسعار معقولة.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها الوزير إلى ولاية تيارت، اليوم الثلاثاء. عاين مشتلة الأشجار المثمرة لشركة NSDA ببلدية الرشايقة أين اطلع رفقة والي الولاية على معطيات القطاع بهذه الولاية الرائدة. حيث ذكر بالاجراءات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الدولة لفائدة فلاحي الولايات الغربية. المتضررة من الجفاف على غرار ولاية تيارت، تتعلق خاصة في تمديد أجل دفع القروض الموسمية إلى ثلاث سنوات.

كما شدد على ضرورة مرافقة الفلاحين المنتجين وتوفير كل المدخلات الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي خاصة مع الظروف المناخية المواتية.

يشار أن الوزير سيتفقد مشاريع و مستثمرات فلاحية، كما سيقوم بمعاينة منشآت تبريد و مشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب و كذا وحدات الإنتاج الفلاحي.

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