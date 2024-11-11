شرفة: دخول كميات معتبرة من البطاطا ما بعد الموسمية الأسواق نهاية نوفمبر

أكد وزير وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، من مستغانم، أن كميات معتبرة من منتوج البطاطا ما بعد الموسمية ستدخل الأسواق نهاية نوفمبر الجاري.

وخلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية مستغانم، أعطى الوزير إشارة انطلاق موسم جني البطاطا. ما بعد الموسمية بإحدى المستثمرات الخاصة ببلدية واحد الخير.

حيث أكد شرفة أن ولايات مستغانم، معسكر، سكيكدة و الوادي من أبرز المناطق المنتجة للبطاطا ما بعد الموسمية. بحيث قدرت مساحات الإنتاج بأكثر من 53.000 هكتار على المستوى الوطني منها 35.000 هكتار بولاية الوادي.

كما أعطى الوزير في مستثمرة أخرى بنفس البلدية، إشارة انطلاق موسم غرس البطاطا الموسمية. حيث عاين عملية تموين الفلاحين بالبذور و المدخلات الفلاحية الأخرى.

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