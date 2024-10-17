شرفة: ربط 40742 مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها بالكهرباء بلغ 40.742 مستثمرة على المستوى الوطني منذ 2020.

وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة. أوضح شرفة أنه وفقاً لإحصاء 2020 المحيّن سنة 2024، بلغ 79.343 مستثمرة، تم ربط منها 40.742 مستثمرة إلى غاية اليوم.

في حين توجد 38.601 مستثمرة قيد الربط على خط طولي يقدر بـ 21.705 كم.

وأشار شرفة إلى أن برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة جاء تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في أول ماي 2020، المتعلقة بضرورة تنشيط ديناميكية جديدة في التحديث والتكثيف الفلاحي.

أما حول ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء في جانت أكد شرفة إلتزام القطاع بالعمل على إستكمال عمليات الربط المتبقية “في أقرب الآجال”.