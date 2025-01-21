شرفة: ضبط مخزون الدجاج والبطاطا خلال شهر رمضان

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، أن قطاعه يعمل على ضبط مخزون في اللحوم البيضاء ومادة البطاطا لضخه في السوق الوطنية خلال شهر رمضان.

وأوضح شرفة، خلال إشرافه على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة تحضيرا لشهر رمضان. أنه يتم العمل لتكوين مخزون في اللحوم البيضاء بكميات كافية لضبط السوق خصيصا خلال شهر رمضان. رغم وجود وفرة واستقرار خلال هذه الأيام، حسب تصريحه.

وبخصوص مادة البطاطا، أكد وزير الفلاحة أنه سيتم تموين السوق بهذه المادة خلال شهر رمضان انطلاقا من إنتاج الحقول. حيث تتواصل عملية الجني حاليا لاسيما ولاية الوادي التي تمون السوق الوطنية بنسبة 60 بالمائة. إضافة إلى تكوين مخزون ضبط بين شهري جانفي وفيفري 2025 من أجل ضخه خلال الشهر الفضيل.

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