شرفة: ضمان تموين العاصميين بالمواد الغذائية أولوية..وهكذا يتم منح رخص التنقل

أكد والي ولاية الجزائر أن مصالحه ستسهر على ضمان تموين سكان العاصمة بالمواد الغذائية الأساسية.

وطمأن يوسف شرفة، اليوم الأحد في تصريح له للإذاعة الوطنية، سكان العاصمة من خلال “سهر مصالحه على ضمان تموينهم بالمواد الغذائية الأساسية عبر السماح لكل الفاعلين الإقتصاديين بمواصلة نشاطهم الإقتصادي والتجاري بصفة عادية”.

وأضاف الوالي أن “الندرة التي شهدتها المحلات في بعض المواد مثل الحليب والسميد راجع إلى تهافت المواطنين على تخزين هاتين المادتين ما ترتب عنه هذا الوضع”.

وبخصوص منح التراخيص أثناء الحجر الجزئي قال شرفة “أنه يمنح التراخيص فقط للأنشطة التي تكتسي طابع حيوي كالمخابز والملبنات ومحلات المواد الغذائية”.

وأضاف الوالي “منح التراخيص التنقل يتم لكل ما هو ذو طابع اقتصادي أو طبي أو له علاقة بالنظافة وفرق شركات الكهرباء والماء للقيام بالتصليحات الضرورية”.

من جهة أخرى أكد يوسف شرفة “أن أغلبية المواطنين استجابوا للحجر الجزئي المفروض على العاصمة ما سيساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن مصالحه تسهر على استمرار تموين سكان العاصمة بكل احتياجاتهم”.

وقال الوالي أن “مختلف مصالح الولاية باشرت، منذ اصدار تعليمات رئيس الجمهورية، بتنفيذ الاجراءات الوقائية والاستباقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا عبر التنسيق مع مختلف بلديات العاصمة”.