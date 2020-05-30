شرفة في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاع النقل بالعاصمة

قام، اليوم السبت، والي ولاية الجزائر ، يوسف شرفة، بزيارة عمل وتفقد لبعض من المشاريع الحيوية لقطاع النقل على مستوى الولاية.

وأفادت الولاية، في بيان لها، أن شرفة قام بزيارة تفقد لمحطة النقل البري متعددة الخدمات ببلدية بئر خادم، وكذا حظيرة السيارات ذات طوابق ببلدية القبة.

حيث قدم الوالي ملاحظاته بخصوص تأخر الأشغال بالورشة الخاصة بمشروع إنجاز محطة النقل البري.

وأسدى تعليمات صارمة بخصوص تجنيد كافة الوسائل والموارد البشرية والمادية لإعادة بعث المشروع وإعطاءه دفعة حقيقية.

وبخصوص مشروع حظيرة السيارات، ألح شرفة على ضرورة مضاعفة العمل من أجل تسليم المشروع وضمان جاهزيته للإستغلال قبيل شهر سبتمبر القادم.

كما وقف والي العاصمة خلال الزيارة على جملة التدابير الوقائية التي سطرتها، مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر “إيتوزا”، والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

سيما ما تعلق منها بإجراءات التعقيم واحترام قواعد التباعد الإجتماعي بين المسافرين.