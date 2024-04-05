شرفة: كميات إضافية من القمح اللين لمطاحن المدن الساحلية الصيف المقبل

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن برنامج خاص بالمدن الساحلية خلال موسم الإصطياف المقبل. يتعلق بتزويد المطاحن المتواجدة بها بكميات إضافية من القمح الليّن لإنتاج الخبز. بغرض تفادي الندرة خلال هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا للسياح.

وقال وزير الفلاحة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع خصّص حصة إستثنائية من القمح اللين خلال موسم الإصطياف المقبل. لفائدة الولايات الساحلية للتكفل بطلبات السياح. وتفادي نقص هذه المادة الواسعة الاستهلاك.

أما فيما يتعلق بتنظيم وضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، لا سيما منها مادة الخبز. أكد شرفة أنّ الدولة من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب. تقوم بتموين المطاحن المنتجة للدقيق والسميد بمادتي القمح الصلب واللين. عن طريق التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة التابعة له. لتمكين حرفيي وصانعي الخبز من القيام بأنشطتهم.

كما أعلن عن تموين 165 وحدة إنتاج الدقيق خلال العام الماضي. من بينها 138 وحدة تابعة للخواص. كما استفادت هذه الوحدات بكمية إجمالية من القمح الصلب المقدرة بـ 29 مليون قنطار خلال 2023. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 9 ملايين قنطار في الثلاثي الأول لسنة 2024.

وتمّ تموين 432 وحدة منتجة للفرينة منها 403 وحدة تابعة للخواص، حيث إستفادت الوحدات بكمية إجمالية من القمح اللين مقدرة بـ 71 مليون قنطار خلال سنة 2023. وبأكثر من 19 مليون قنطار في الثلاثي الأول لسنة 2024 من القمح الليّن.

وبشأن ظاهرة تسييج المستثمرات الفلاحية بالبلاستيك والإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة المشوهة، أجاب الوزير أنه تمّ إعلام كافة المستثمرين الفلاحيين. بحظر كل عملية تسييج لمستثمراتهم الفلاحية بالطرق غير المطابقة للمعايير المنصوص عليها. طبقا للتشريع أو دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

وحذّر شرفة بأنّ الديوان سيباشر إجراءات قانونية ضد المستثمر الذي لم يلتزم بالشروط المعمول بها. مما قد يؤدي إلى فسخ عقد الامتياز.