شرفة مخاطبا محافظي الغابات: تأخرتم في تجسيد مشروع السد الأخضر وحسابي معكم قريبا

أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية،يوسف شرفة عن سخطه من التأخر الذي يعرفه مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر الذي نادى إليه رئيس الجمهورية.

وخلال اجتماع ترأس أشغاله المسؤول الأول على قطاع الفلاحة يوسف شرفة، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، تأسف الوزير على التأخر الذي يعرفه مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر. مقارنة بالتاريخ الذي أسدى فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات. صارمة العام الماضي من ولاية الجلفة. حين أعطى إشارة إعادة بعث المشروع محل الطرح وكان ذلك نهاية أكتوبر 2023.

الاجتماع الذي حضره ثلاثة عشر محافظا للغابات ممثلين عن مختلف الولايات، قال فيه الوزير إنه إلى حد الساعة لم يتم بلوغ الأهداف المحددة. وهو أمر مؤسف كما أنه لم يتم احترام الآجال المحددة للتجسيد. ما جعله يحدد موعدا بعد حوالي شهر من الآن للاجتماع مجددا بهؤلاء المحافظين ومحاسبتهم.

وقد وقف رئيس الجمهورية لدى زيارته لولاية الجلفة بمنطقة المعلبة على البدء في المرحلة الأولى. من المشروع و المتضمنة تشجير 400 الف هكتار في أفاق 2026. كما تم بذات المنطقة الشروع في غرس مختلف أصناف الأشجار. على مساحة قدرها 70 هكتارا ضمن مشروع إعادة بعث السد الأخضر.

ويستهدف تنفيذ مشروع إعادة بعث السد الأخضر رفع مساحته من 3,7 إلى 4,7 مليون هكتار. بالمناطق السهبية، حيث سيمس 13 ولاية و 183 بلدية و كذا 1200 منطقة.

غرس مليون هكتار من مختلف أصناف الأشجار

وعليه سيتم غرس مليون هكتار من مختلف أصناف الأشجار، لاسيما منها المثمرة لما لها. من خصائص كمقاومة. المناخ السهبي ولقيمتها الاقتصادية الكبيرة.

و يغطي السد الأخضر من شرق البلاد إلى غربها ولايات النعامة، البيض ،الاغواط، الجلفة، المدية ،البويرة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، سطيف، برج بوعريريج وبسكرة. وسيعود هذا المشروع بالفائدة على أكثر من 7 مليون نسمة.

ويسهر على تجسيد مشروع السد الأخضر في إطار المقاربة الجديدة، كل من محافظات الغابات ومديريات المصالح الفلاحية بالولايات المعنية وكذا المحافظة السامية لتطوير السهوب. على أن تتواصل الأشغال لمدة سبع سنوات.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 أوت 2020، على ضرورة إعادة بعث مشروع السد الأخضر بمساهمة ومشاركة فاعلة لكافة الجهات المعنية سيما منها المجتمع المدني.