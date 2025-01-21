شرفة: مخزون الحبوب الجافة يضمن تموين السوق وفتح 600 نقطة بيع مباشر خلال رمضان

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم بالعاصمة، أنه سيتم فتح نقاط بيع البقول الجافة، مباشرة خلال شهر رمضان عبر شبكة توزيع متكونة من 600 نقطة عبر التراب الوطني تابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وقال شرفة، خلا اشرافه على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة تحضيرا لشهر رمضان. أن مخزونات البقول الجافة المتاحة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، ستضمن تموين السوق بشكل منتظم ودائم خلال شهر رمضان.

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