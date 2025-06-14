شرفة: مساحات إنتاج الزراعات الاستراتيجية في ارتفاع متزايد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم السبت، أن المساحات المخصصة لإنتاج الزراعات الاستراتيجية لا سيما النباتات الزيتية في ارتفاع متزايد.

وأوضح الوزير، في تصريحات له على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الشلف، أن زيادة مساحات إنتاج الزراعات الاستراتيجية. سيساهم في إنتاج الاحتياجات الوطنية من الزيت النباتي وتفعيل المنشآت الصناعية التحويلية الموجودة.

هذا وعاين الوزير، وحدة الإنتاج الفلاحي “سي ياحي” الممتدة على مساحة تفوق 232 هكتار ببلدية مجاجة. والمتخصصة في زراعة النباتات الزيتية.

حيث أعطى إشارة إنطلاق حملة حصاد ودرس السلجم الزيتي، وتفقد مساحات زراعة دوار الشمس على مساحة 50 هكتار. إضافة إلى زرع مادة الصويا كأول تجربة تمهيدا لتوسيعها في السنوات القادمة.