شرفة: مطار الجزائر الدولي سيصبح مطار محوري في محيط البحر الأبيض المتوسط

أكد وزير النقل يوسف شرفة اليوم الأحد، بأن مطار الجزائر الدولي سيصبح مطار محوري في محيط البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا على هامش اشرافه على محورة مطار الجزائر الدولي (HUB)، أين كشف الوزير بأن مطار الجزائر سيربط بعدة مطارات إفريقية و آسيوية ( HUB ).

وأضاف شرفة سيتم العبور مباشرة من أي مطار داخلي إلى أي مطار أوروبي او آسيوي أو افريقي.

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