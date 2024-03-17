شرفة: من الضروري استكمال العمليات الخاصة بموسم الوقاية ومكافحة الحرائق في آجالها

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على ضرورة استكمال كل العمليات الخاصة بموسم الوقاية و مكافحة الحرائق في المواعيد المحددة لا سيما ما تعلق بفتح المسالك، وبروج المراقبة، ونقاط حشد المياه.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية المدية، تفقد مزرعة سي الضاوي أحمد بلدية وامري. المتخصصة في تربية الابقار الحلوب، وزراعة الأعلاف والحبوب، والبقوليات الجافة (مزعة نموذجية سابقا).

كما استمع الوزير إلى عرض حول قطاع الفلاحة والغابات، حيث تفقد مدى تقدم بعض البرامج الهامة. كربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، مذكرا بالتزام السلطات العليا للبلاد باتمام هذا البرنامج بصفة كلية.

وبخصوص المزارع النموذجية، ذكر شرفة بقرار مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري 2024. الخاص بتحويل هذه المزارع الى وحدات انتاج تابعة للدولة ستتخصص. ابتداء من الموسم الفلاحي القادم في زراعة البقوليات، و النباتات الزيتية، وبذور القمح، والأشجار المثمرة، مع تحديد المخطط الزراعي لها مسبقا من طرف مصالح الدولة.

كما نوه الوزير بأهمية الإحصاء العام للفلاحة، الذي سيمكن القطاع من الحصول على رؤية شاملة وواضحة حول القدرات الموجودة مما سيسمح بتوجيه السياسة التنموية و تحقيق اهداف الأمن الغذائي.

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