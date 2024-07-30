شرفة: نستهدف زرع 3.2 مليون هكتار من الحبوب هذا الموسم

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن دائرته الوزارية تستهدف زرع 3.2 مليون هكتار من الحبوب خلال موسم 2024- 2025. مع توفير 5.2 مليون قنطار من البذور لهذا الغرض.

وخلال لقاء وطني مع إطارات قطاع الفلاحة، أكد شرفة أن الهدف المسطر مبدئيا يقضي ببلوغ مساحة 3.2 مليون هكتار من الحبوب في الموسم الجديد. داعيا مدراء المصالح الفلاحية في مختلف ولايات البلاد إلى الإعتماد على الرقمنة في جمع المعطيات الخاصة بالمساحات المزروعة والإحتياجات من البذور. مشيرا إلى أن صب معلومات دقيقة على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الفلاحة. من شأنه التخطيط الجيد لحملة الحرث والبذر القادمة.

وأشار الوزير شرفة، إلى أنه مع نهاية شهر أوت سيتم تحديد الأهداف الخاصة بكل ولاية بشكل “دقيق” لحملة الحرث والبذر 2024- 2025. مع ضبط وتوفير البذور والأسمدة اللازمة تحسبا لذلك. مضيفا أن النتائج المحققة خلال موسم 2023- 2024 تعتبر معجزة. بالنظر للعراقيل التي عرفتها عملية توزيع البذور والأسمدة على الفلاحين، قبل أن يتم تدارك الوضع شهر ديسمبر 2023.

أما بخصوص المردودية في ولايات الجنوب، كشف الوزير أنها تراوحت بين 47 و51 قنطار-هكتار في الموسم المنصرم. ويجب أن لا تقل عن 55 قنطار في الهكتار” خلال الموسم الجديد 2024-2025. وهذا بالموازاة مع قرار رئيس الجمهورية برفع المساحات المزروعة بالحبوب في الجنوب إلى 500 ألف هكتار. أما بالنسبة للبقوليات فقد تم تحديد هدف زرع 150 هكتار هذا الموسم.

كما أمر الوزير شرفة مدراء القطاع بالعمل على التحكم في المدخلات. وتحضير البذور والأسمدة وكل الإجراءات اللازمة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم. كما أكد لمدراء المصالح الفلاحية على ضرورة تحديد المساحة الحقيقية. التي سيتم تخصيصها لزراعة البقوليات قبل 10 أوت القادم.