شرفة وسفيرة إندونيسيا يدشنان النصب التذكاري للزعيم أحمد سوكارنو

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شرفة وسفيرة إندونيسيا يدشنان النصب التذكاري للزعيم أحمد سوكارنو
بقلم نسرين محفوف

أشرف اليوم السبت، والي ولاية الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، وسفيرة إندونيسيا، سفيرا محروسة، بشارع مصطفى خالف في بن عكنون على تدشين النصب التذكاري للزعيم أحمد سوكارنو.

وتعد المبادرة تعبيرا عن تقديس أندونيسيا الصادق للجزائر كدولة شقيقة والمبادئ المشتركة للسلام والإزدهار في العالم على أساس المساواة في الحقوق والاستقلال.

للإشارة أحمد سوكارنو، أول رؤساء إندونيسيا، ويعد من القادة الرئيسيين لحركة عدم الانحياز.

ونال سوكارنو شهرة واسعة بسبب نضاله الدائم والمستمر لأجل البلاد.

وقاد سوكارنو الإندونيسين لمقاومة محاولات الهولنديين لإعادة الاحتلال عبر وسائل دبلوماسية وعسكرية حتى اعتراف هولندا باستقلال إندونيسيا سنة 1949.

وتوفي سوكارنو سنة 1970 عن عمر يناهز التاسعة والستين.


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