شرفة يأمر بالشروع فورا في مخطط مكافحة الحرائق لـ2024

أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم السبت، بالشروع فورا في تحضير المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق لموسم 2024.

وشدد شرفة، في اجتماع له مع إطارات الغابات بمقر المديرية العامة للغابات، على ضرورة “رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية الخاصة بالتحضير للمخطط الوطني. والشروع في استكمال برنامج فتح المسالك والحواجز المانعة للحرائق”.

كما سيتم تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات في أقرب الآجال، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

وأبرز الوزير أهمية العمل الاستباقي في مكافحة حرائق الغابات التي مست 37 ولاية خلال 2023.

ودعا شرفة إلى البدء في إحصاء وتجهيز نقاط المياه مع إعداد خارطة رقمية تشمل مواقع هذه النقاط وتعبئتها.

وكذا تجسيد البرنامج الخاص بإعادة تأهيل وإصلاح الفضاءات الحراجية المتدهورة على مستوى 39 ولاية. محددا شهر أفريل 2024 لتنفيذ كافة البرامج المسطرة.

كما أبرز الوزير أهمية الاستعمال المكثف للتكنولوجيات الحديثة الخاصة بتحديد المساحات ورصد بؤر الحرائق. عبر الرقمنة الكلية لنظام التدخل، والاستعانة بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (درون).

وبخصوص مشروع إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر، شدد شرفة على ضرورة “تعبئة كل الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية”، لإنجاح المشروع.

كما وجه الوزير بالشروع فورا في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الغابات والثروات الغابية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان. والذي يعتبر مكسبا حقيقيا للقطاع.