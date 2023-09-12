شرفة يؤكد على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير الوسائل المتاحة لدعمهم

استقبل وزير النقل، يوسف شرفة، بمقر دائرته الوزارية، رئيس كونفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، والوفد المرافق له، وخلال اللقاء تم التطرق من إلى مختلف الانشغالات والمقترحات المتعلقة بالقطاع.

وحسب بيان الوزارة تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المدراء المركزيين والإطارات من الوزارة. التطرق إلى مختلف الانشغالات والمقترحات التي يطرحها المتعاملون خاصة ما تعلق بالنقل و اللوجيستية.

وأكد وزير النقل على مرافقة القطاع للمتعاملين الاقتصاديين وتوفير كل الوسائل المتاحة والآليات قصد دعم نشاطهم. على الصعيد المحلي، والمساهمة في ترقية الصادرات و تسويق المنتوج الجزائري، يضيف المصدر.

كما أشار الوزير على وجه الخصوص إلى مجال النقل البحري للبضائع واستغلال قدرات الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع (كنان) نحو دول غرب إفريقيا كموريتانيا، السينغال، كوديفوار و الكاميرون”، يضيف البيان.