شرفة يبجث مع سفير أوغندا تعزيز التعاون التقني والاقتصادي والتجاري

استقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الاربعاء 30 جويلية 2025 بمقر الوزارة، سفير دولة أوغندا بالجزائر، جون كريزوستوم ألنتوما نسامبو.

وحسب بيان الوزارة، فقد نوه الطرفان، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتباحث سبل تعزيزها لا سيما في المجال التقني والاقتصادي والتجاري.

كما عبر الجانبان على إرادة البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات، خاصة في مجال الصحة البيطرية والإنتاج النباتي. يضيف البيان.