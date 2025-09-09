شرفة يبحث مع السفير الصيني فرص التصدير والاستثمار الزراعي

استقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، دونغ غوانغلي، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر.

أشاد الطرفان، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الثنائية والصداقة التاريخية التي تربط الجزائر والصين الشعبية، مؤكدَين على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين في شتى الميادين على غرار المجال الزراعي، في إطار اتفاق شراكة اقتصادية مستدامة.

كما استعرض الوزير وسعادة السفير المؤهلات والفرص المتاحة لدى البلدين لترقية الصادرات. لا سيما المنتجات الزراعية الجزائرية إلى السوق الصينية، والاستفادة من الإجراءات التفضيلية المقدمة من طرف السلطات الصينية للمنتجات الإفريقية بصفة عامة.

إضافة إلى ذلك، تطرق الطرفان إلى الاستثمار في المجال الزراعي، حيث تشارك عدة شركات صينية حاليا في إنجاز مشاريع استراتيجية في قطاع الفلاحة خاصة في إنجاز صوامج استراتيجية لتخزين الحبوب، إضافة إلى اهتمام شركات أخرى بتنمية الزراعات الاستراتيجية بالجنوب.

كما اتفق الطرفان على الشروع في تجسيد عدة برامج ومشاريع تشمل التعاون التقني، لا سيما في الصحة النباتية والحيوانية.