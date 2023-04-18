شرفة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في مجال النقل

إستقبل وزير النقل, يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 بمقر الوزارة, سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر, كيم تشانغ مو.

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما تم التطرق إلى فرص الشراكة المتاحة، لاسيما في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.

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