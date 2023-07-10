شرفة يبحث مع نظيرته التشادية تعزيز التعاون في قطاع النقل

إستقبل وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الإثنين 10 جويلية 2023، وزيرة النقل البري وسلامة الطرق لدى جمهورية تشاد، فاطمة قوكوني ويدي، في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر.

وجرى ذلك بحضور سعادة سفير جمهورية تشاد بالجزائر، مختار واوا ذهب.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل، على وجه الخصوص النقل البري والسلامة المرورية، وكذا نقل البضائع برا، مع دراسة إمكانية إعتماد الموانئ التجارية الجزائرية كمنصات عبور للسلع نحو جمهورية تشاد.

وخلال لقاء العمل الذي ترأسه الوزير رفقة نظيرته لجمهورية تشاد، وبحضور إطارات من البلدين، تم من خلاله التطرق إلى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار مجال النقل البري للمسافرين و البضائع، و المحطات البرية، النقل عبر السكك الحديدية، المراقبة التقنية للسيارات، النقل الجوي، وإمكانية عبور البضائع عبر الموانئ الجزائرية نحو جمهورية تشاد، أين تم التوصل إلى إتفاق مبدئي و تسطير ورقة طريق لتجسيدها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، والسنة المقبلة عن طريق لجنة قطاعية مشتركة بين البلدين.

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