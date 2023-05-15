شرفة يبحث مع نظيره الكاميروني تعزيز التعاون في قطاع النقل

إستقبل وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الإثنين 15 ماي 2023، وزير النقل لجمهورية الكاميرون، جان أرنست ماسينا، مرفوقا بسفير جمهورية الكاميرون بالجزائر حميدو كوميدور، ووفد رفيع المستوى والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على مدار يومين.

وحسب بيان الوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.

كما توج هذا اللقاء، بالتوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في مجال النقل والارصاد الجوية بين الجزائر والكاميرون تهدف الى إعداد إطار للتعاون بين البلدين خاصة في ميادين البحث وتبادل المعارف والتكوين.

وقد تم التوقيع بحضور إطارات من الوزارتين وممثلي المؤسسات العمومية المهنية للبلدين.