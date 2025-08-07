شرفة يبحث مع وفد مجمع فطيمة الباكستاني توسيع الاستثمارات الفلاحية بالجنوب

استقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الخميس 7 أوت 2025، بمقر الوزارة، المدير التنفيذي لعمليات شركة GRANDE EXPLORATION MINING COMPANY، التابعة لمجمع فطيمة للأسمدة الباكستاني.

وجرى ذلك بحضور سفير باكستان بالجزائر، والمدير العام لشركة سوميفوس التابع للمجمع الصناعي المنجمي سونارم .

ويأتي هذا اللقاء استجابةً لرغبة مجمع فطيمة الباكستاني لتوسيع اهتمامه بالاستثمار في المجال الفلاحي. وهذا تمديدا لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 6 اوت 2025 مع وزارة الطاقة والمناجم من أجل تطوير الاسمدة الفوسفاتية.

كما تباحث الطرفان سبل تطوير استثمارات واعدة في مجال الزراعات الاستراتيجية بالجنوب.