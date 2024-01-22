شرفة يتباحث سبل تعزيز التعاون في المجال الفلاحي مع فنزويلا

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وزير الزراعة المنتجة والأراضي لدولة فنزويلا البوليفارية، ويلمار كاستروا صولدتوا بمقر الوزارة.

وكان اللقاء مناسبة لبحث وضعية التعاون بين البلدين وكذا بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون وتوطيد العلاقات في المجال الفلاحي وترقيتها في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية الفنزويلية بما يسهم في تعزيزها أكثر.

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