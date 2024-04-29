شرفة يترأس إجتماعا هاما بخصوص مشروع “بلدنا”

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين 29 افريل 2024، بمقر الوزارة ، على تنصيب اللجنة المشتركة الجزائرية القطرية المكلفة بتسهيل ومتابعة التجسيد الفعلي للمشروع المتكامل لشركة “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف بمناطق الجنوب.

وحسب بيان الوزارة تتكون هذه اللجنة، إضافة إلى ممثلين عن شركة بلدنا القطرية، من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والإدارات والهيئات ذات الصلة بإنجاز هذا المشروع الهام.

وأضاف البيان ان هذه اللجنة سيكون مهامها السهر على توفير كل الإمكانيات والتسهيلات الكفيلة بتسريع وتيرة الانطلاق الفعلي للمشروع في أقرب الآجال لاسيما ما تعلق بالعقار والكهرباء وحفر الآبار.

وجاء تنصيب هذه اللجنة بعد التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة و شركة بلدنا يوم الاربعاء 24 أفريل 2024 لإقامة هذا المشروع المتكون من ثلاثة أقطاب، تحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.