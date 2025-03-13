شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة المشتركة متعددة القطاعات لمكافحة الجراد.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصّص هذا الاجتماع “لدراسة الوضعية السائدة حاليًا فيما يخص أسراب الجراد التي ظهرت مؤخرًا على مستوى بعض المناطق الجنوبية الحدودية للبلاد”.

وتم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض حول “تطور وضعية الجراد، وكذا الجهاز العملياتي، والوسائل المجندة ميدانيًا لمكافحة هذه الآفة. إضافة إلى الإجراءات الاستباقية الوقائية التي يجب اتخاذها في المكان والوقت المناسبين”..