شرفة يترأس لقاءً وطنيا للتحضير لحملة الحرث والبذر

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، لقاءً وطنيا ضم كافة الفاعلين المعنيين بتنمية شعبة الحبوب.

وحسب بيان للوزارة، خُصص الاجتماع، لتحضير حملة الحرث والبذر لموسم 2024-2025 المزمع انطلاقها أول شهر أكتوبر المقبل.

وذكّر الوزير بالأهداف المسطّرة من قبل السلطات العمومية بالنسبة لشُعبة الحبوب. حيث تم تحديد هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب سنة 2025 ومن الشعير في 2026.

بالإضافة إلى توسيع المساحات المخصصة لزراعة الذرة الحبية وعباد الشمس والبقوليات انطلاقا من الموسم الفلاحي الحالي.

وبالنسبة للحبوب، وبناءً على عقود الإلتزام الممضية من طرف الفاعلين المحليين مع الإدارة المركزية للقطاع، سيتم تخصيص مساحة إجمالية مقدرة ب3,069 مليون هكتار. منها 1,643 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب و 1,031 مليون هكتار لزراعة الشعير. وباقي المساحة ستخصص لإنتاج القمح اللين.

كما تم توفير 4,2 مليون قنطار من البذور المعتمدة وأكثر من 3,5 مليون قنطار من الأسمدة.

ولتجسيد هذه الأهداف ميدانيا، نظمت خلال هذا اللقاء، أربع ورشات عمل لدراسة مواضيع أساسية تتعلق بإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2024-2025.

وخصصت الورشة الأولى للتمويل والتأمين، والثانية لتجنيد البذور والأسمدة. والثالثة للدعم التقني، والرابعة للسقي، شارك فيها كل الفاعلين المعنيين و الخبراء.

وستسمح مخرجات هذه الورشات بوضع ورقة طريق عملياتية تهدف إلى تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية. ورفع كل العراقيل لإنجاح الحملة.