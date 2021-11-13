شرفة يتسلم مهامه وزيرا للعمل والضمان الإجتماعي

تسلم صبيحة اليوم السبت، يوسف شرفة مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. خلفا لعبد الرحمان لحفاية.

وجرت مراسم تسليم وإستلام المهام بمقر الوزارة، كما تمت بحضور إطارات الوزارة والهيئات تحت الوصاية.

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تعرف على يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي الجديد

اجرى اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا مس قطاعين الفلاحة والعمل والإتصال. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية ان هو طبقا للمادتين: 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عيّن، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 3 وزراء جدد كما أنهى مهام أخرين.

وأضاف البيان انه يتعلق بالسادة الاتية أسمائهم:

تعيين محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لـ عبد الحميد حمداني.

كما تمم تعيين محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا لـ عمار بلحيمر.

بالإضافة إلى تعيين والي العاصمة يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لـ عبد الرحمن لحفاية.

هذا وأسندت حقيبة العمل والضمان الإجتماعي لوالي العاصمة يوسف شرفة الذي يعتبر من مواليد باتنة عام 1954، حيث ينحدر من عائلة من عائلة أصلها من منطقة القبائل، استقرت في منطقة الأوراس عام 1913.

الوزير الجديد مهندس تخطيط، تقلد عدة مناصب منها مسؤول تنفيذي للدولة في عام 2001. ليتم ترقيته بعد ذلك إلى منصب أمين عام لولاية باتنة. بعدهاعين في سنة 2005 أمينا عاما ولاية سوق أهراس.

كما تم تعيينه في سنة 2010 واليًا لولاية الأغواط، ثم تولى والي ولاية عنابة في جوان 2015، بعد أشهر قليلة من الوفاة المأساوية لسلفه محمد منيب صنديد. كما تلقد وزارة السكن في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي سنة 2020 عيّن يوسف شرفة الوالي 22 على رأس العاصمة منذ الاستقلال.