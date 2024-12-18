شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر

ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، بالجزائر العاصمة، التقدم المسجل في تجسيد مختلف العمليات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، داعيا لبذل المزيد من الجهود لتجسيد الأهداف المسطرة للسنة المقبلة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، جاء هذا خلال ترأسه تقييميا لمختلف العمليات المسجلة ضمن البرامج المتعلقة بهذا المشروع. الاستراتيجي لسنوات 2023، 2024 وكذا التحضير لسنة 2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتجسيد المشروع.

وبعد عرض الحصيلة الخاصة بمدى تقدم مختلف العمليات المبرمجة على مستوى الولايات الـ 13 المعنية بهذا المشروع. والتدقيق فيها، ثمن الوزير مستوى التقدم المحقق بمختلف العمليات في كل ولاية (الغراسات ونقاط حشد المياه وفتح المسالك. وأشغال التهيئة…)، وكذا التقدم الملحوظ فيما يخص تجسيد الأهداف المسطرة.

كما أشاد شرفة بالقفزة النوعية التي قام بها مختلف شركاء المشروع، ويتعلق الأمر بكل من مجمع الهندسة الريفية. المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، والمحافظة السامية لتنمية السهوب، حسب ذات البيان.

فيما شدد الوزير -يضيف البيان- على ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستدراك التأخر المسجل في بعض العمليات. في آجال أقصاه نهاية جوان القادم، مع استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق البرنامج السنوي. الخاص بـ 2025 من مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر.

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