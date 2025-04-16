شرفة يجري لقاءات مع كبار المسؤولين في بيلاروسيا

يقوم يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بزيارة عمل إلى جمهورية بيلاروسيا.

وخلال الزيارة، سيترأس شرفة، أشغال اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-البلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، المزمع عقدها غدا الخميس بالعاصمة مينسك.

وسيُعقد الاجتماع مناصفة مع وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاربوفييش.

وأجرى شرفة، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الخبراء التحضيري للدورة، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين البيلاروسيين. إذ تحادث مع نائب رئيس الوزراء، يوري شوليكو، وناقش معه سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

وأكد الطرفان أن علاقات التعاون بينهما تعَدُّ واعدة في شتى المجالات. وأعربا عن الإرادة القوية الموجودة لدى الجزائر وبيلاروسيا لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، لا سيما في المجال الزراعي.

كما أجرى شرفة لقاءً ثنائيا مع، يوري غورلوف، وزير الفلاحة والتغذية البيلاروسي، إذ تطرق معه إلى عدة مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.

وقام الوزير، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة مقر بورصة السلع العالمية لبيلاروسيا. حيث اطلع على مختلف النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسة العمومية على المستوى المحلي والدولي.