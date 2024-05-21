شرفة يستقبل محافظة الإتحاد الإفريقي المكلفة بالزراعة والاقتصاد

استقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، جوزيفا ليونيل ساك، محافظة الإتحاد الإفريقي المكلفة بالزراعة والاقتصاد، التي تزور الجزائر في إطار المعرض الدولي ال22 للزراعة وتربية المواشي والصناعات التحويلية، الذي ينظم من 20 إلى 23 ماي الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تطرق الطرفان خلال المحادثات إلى التعاون جنوب-جنوب وسبل تعزيزه لفائدة شعوب القارة.

وفي هذا الصدد نوهت ليونيل ساك بالانجازات التي حققتها الجزائر لاسيما في الفلاحة والبنى التحتية، والصناعة التحويلية واستخدام التكنولوجيا، حيث دعت إلى ضرورية مشاركة التجربة الجزائرية مع دول القارة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية.