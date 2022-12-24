شرفة يستقبل وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، اليوم السبت، بمقر الوزارة وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين النصيبي.

وحسب بيان الوزارة، فلقد تلقى الوزير التونسي توضيحات من طرف إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل عن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف.

كما استمع والوفد المرافق له لعرض حول منحة البطالة المستحدثة بقرار من رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون لفائدة البطالين الباحثين عن العمل.

وشكل هذا اللقاء حسب نفس البيان، فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر وتونس لاسيما في مجالات العمل والتشغيل وبحث سبل وآفاق تعزيزها.

يذكر، ان زيارة الوزير نصر الدين النصيبي لمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تأتي على هامش زيارة الوزير للجزائر في إطار مشاركته في المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني في الوطن العربي التي تجري فعالياته من 24 إلى 26 ديسمبر 2022 بالجزائر.