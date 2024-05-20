شرفة يستقبل وزير الزراعة الموريتاني

استقبل ، وزير الفلاحة والتنمية الريفيةيوسف شرفة اليوم الاثنين، وزير الزراعة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمم بيباته احماه الله الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركة موريتانيا في الطبعة ال22 للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي، والصناعات الغذائية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات، و آفاق تعزيزها لا سيما في الفلاحة و الصناعة بتبادل التجارب و الخبرات.

كما تطرق الوزيران إلى استراتجيات التنمية المتبعة من طرف الجزائر وموريطانيا لتعزيز أمنهما الغذائي و خلق الثروة، مع إبراز القدرات الموجودة في كلا البلدين و فرص التعاون والشراكة لبلوغ الأهداف المسطرة.