شرفة يسدي تعليمات بضرورة إعتماد صيغة المزايدة في منح رخص إستغلال مرافق منتزه الصابلات

الوطني
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شرفة يسدي تعليمات بضرورة إعتماد صيغة المزايدة في منح رخص إستغلال مرافق منتزه الصابلات
بقلم فوزية.م

امر، اليوم السبت، والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة بضرورة اعتماد صيغة المزايدة “adjudication” في منح رخص استغلال مختلف مرافق منتزه الصابلات كالمطاعم والخيم.

جاء ذلك خلال قيامه بمعاينة ميدانية لمنتزه الصابلات.

حيث طاف بمختلف مرافق المنتزه مُبْدِيا ملاحظاته بخصوص ظروف استغلال هذا المرفق الترفيهي، ومسديا تعليماته بشأن إضفاء الفعالية والنجاعة والاحترافية على عملية التسيير.

كما أمر بهذه المناسبة وتحسبا لموسم الاصطياف بضرورة القيام اعتبارا من يوم غد الأحد 17 ماي 2020 بعملية صيانة وتنظيف واسعة النطاق تمس مختلف أرجاء المنتزه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=821043

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