شرفة يشارك بمنتدى الزراعة لمجموعة السبعة بإيطاليا

افتتحت اليوم الجمعة، أشغال اجتماع وزراء الفلاحة لمجموعة السبعة، في اليوم الثاني من أشغال منتدى الزراعة لمجموعة السبعة G7 الذي ينعقد بمدينة سيراكوز (ايطاليا)، بمشاركة وزير الفلاحة، يوسف شرفة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، ترأس مراسم افتتاح اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة السبعة “ايطاليا، كندا، الولايات المتحدة، اليابان، الملكة المتحدة، ألمانيا، و فرنسا”، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات لإيطاليا، افرنشيسكو لولوبريجا.

وتجري أشغال اليوم الثاني لهذا المنتدى الذي ضم حوالي 400 مشارك من بينهم منظمات وهيئات دولية واقليمية، على شكل جلسات موضوعاتية.

وخصصت الجلسة الأولى لمناقشة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الافريقية المعتمد من طرف الاتحاد الأفريقي في 2014. الرامي إلى إحداث تحول زراعي بالقارة.

كما سيتطرق المشاركون إلى التحديات الجديدة التي تواجهها القارة، واقتراح الحلول المناسبة لذلك.

وخصصت الجلسة الثانية للإستثمار الفلاحي في إفريقيا، بهدف تسليط الضوء على الآليات الرئيسية لدعم التنمية الزراعة في القارة. وتثمين القدرات الموجودة، وتعزيز التعاون بين اعضاء مجموعة السبع والدول الافريقية.

فيما تطرقت الجلسة الثالثة للإجتماع إلى آفاق التعاون بين الطرفين وتبادل الخيرات والمشاريع الاستثمارية. بهدف تحديد سبل لجعل التعاون الدولي من أجل تنمية القطاع الزراعي واستخدامته أكثر فعالية.

وتحديد المجالات التي يكون فيها التعاون ضروريا لتحقيق أهداف خطة 2030 للاتحاد الأفريقي وإعلان مابعد مالابو.

وبمبادرة من رئاسة ايطاليا لمجموعة السبعة، ينعقد منتدى الزراعة لمجموعة السبعة يومي 26 و27 سبتمبر 2024 بايطاليا. بهدف تعزيز التعاون بين وزارات الزراعة في مجموعة السبع ووزارات الفلاحة للدول الإفريقية.