شرفة يشرف على مراسيم تنصيب الولاة المنتدبين لولاية الجزائر

أشرف اليوم الأربعاء، والي العاصمة يوسف شرفة على مراسيم حفل تنصيب الولاة المنتدبين لعدد من المقاطعات الإدارية بالولاية.

التنصيب جاء تبعا للحركة الجزئية التي أجراها السّيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وحضر فعاليات هذا الحفل كل من السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد بالنور عبد الكريم، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الأمين العام لولاية الجزائر محمد دحماني ، الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، أعضاء اللجنة الأمنية، مديري الولاية والمؤسسات العمومية للولاية.

وتم تنصيب كل من محمد السعيد بن قابو واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدرارية وعبد المالك بوستة واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء وعمار علي بن سعد واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للشراقة وحورية مداح واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله وجمال الدين حصحاص واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوزريعة.

بينما تم تنصيب كذلك بعض الولاة المنتدبين الذين تم نقلهم إلى مقاطعات إدارية أخرى ويتعلق الأمر بكل من نسيب نجية واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لزرالدة ويوسف بشلاوي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس وأحمد زروقي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للرويبة.

وبهذه المناسبة تم تنصيب جازية تفليس منتدبة محلية لوسيط رئيس الجمهورية بولاية الجزائرو مختار الطاهر في منصب مدير التجهيز لولاية الجزائر.

ودعى يوسف شرفة في كلمة ختامية المنصبين إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها مناصبهم وعدم ادخار أي جهد من أجل خدمة المواطن العاصمي وأن يكونوا على علاقة مباشرة معه لتحقيق أهداف التنمية المحلية المسطرة بقدر مستوى تطلعات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.