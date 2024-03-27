شرفة يعزي في وفاة رئيسة ديوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سابقا

تقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بتعازيه إلى عائلة الفقيدة، زوقار درامشيني، رئيسة ديوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سابقا، التي وافتها المنية.

وجاء في تعزية الوزير “لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، سعاد درامشيني زوجة زوقار. رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا. وأمام هذا المصاب الجلل، أتوجه بإسمي و نيابة عن كافة إطارات و عمال القطاع. إلى عائلة الفقيدة بأحر التعازي و أصدق المواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين و الأنبياء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان”.

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